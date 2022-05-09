Getir, araç kiralama hizmetini başlattı!

Geçtiğimiz dönemde yurt dışına açılarak Avrupa'da da adını duyuran Getir, bugün araç kiralama hizmetini başlattığını duyurdu. Şu an ise getir, getirçarşı, getirbüyük, getiryemek, getirsu, getiriş, getirbitaksi ve getiraraç şeklinde 8 farklı hizmet sağlıyor. İşte detaylar…

İş arayanlara müjde! Getir'in yeni özelliği Getirİş hizmete girdi

Getir, araç kiralama hizmeti için MOOV ile anlaştı!

Getir, araç kiralama hizmeti için halihazırda yüzde 75'ine sahip olduğu MOOV ile el sıkıştı. Bununla birlikte uygulama içerisinde girdiğimizde artık alt sırada getiraraç şeklinde yeni bir seçenek olduğunu görüyoruz. Bu sayede artık dileyen herkes -uygun ehliyeti olması koşulu ile- araç kiralayabilecek.

Uygulamanın ilgili kısmına girdiğimizde ilk olarak bir MOOV onay sözleşmesi bulunuyor. Daha sonra ise bizden ehliyetimizin fotoğrafı, bilgilerimiz ve videolu doğrulama isteniyor. Bu sayede verilerimizi ele geçiren kişiler bizim yerimize araç kiralayamayacak.

Daha sonra ise aşağıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi harita açılıyor. Buradan bulunduğumuz bölge içerisindeki tüm getiraraç hizmetine dahil otomobilleri görebiliyoruz. Ayrıca plaka bilgileri, yakıt durumu ve de ücretlendirmelerine yer veriliyor.

Örneğin an itibariyle kontrol ettiğimizde Kia Stonic isimli SUV'u kiralamak için dakikasına 3.45 TL, Renault Clio'ya 2.55 TL ödeme yapmamız gerekiyor. Ayrıca çok sayıda farklı marka ve modele ait otomobil bulunduğunu da belirtelim. Aynı şekilde fiyatlandırma da araçlara göre değişim gösteriyor.

Bunun yanı sıra getiraraç, Kia bazı otomobilleri fırsat aracı olarak etiketliyor. Bunların nispeten merkezden daha uzak modeller olduğu veya depoları boşalmak üzere olan otomobiller olduğunu tahmin ediyoruz. Zira yakınımızdaki Kia Stonic isimli aracı kiralamak istediğimizde, eğer Petrol Ofisi'ne uğrayarak depoyu doldurursak, bizlere 15 TL bir indirim yapılacağının bilgisi veriliyor.

Pek çok kişi ise bu araç kiralama hizmetinin taksi problemine büyük bir alternatif olacağı kanısında. Zira kısa ve uzun mesafede alınan yüksek taksimetre ücretleri yerine benzer fiyatlara istediğiniz marka ve modele ait aracı kiralayabilmeniz oldukça büyük bir avantaj olabilir.

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