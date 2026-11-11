GESTAŞ Geyikli-Bozcaada hattında hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti

GESTAŞ Geyikli-Bozcaada hattında hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ açıklamasına göre Geyikli'den 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 seferleri yapılacak; diğer tarife seferleri iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli- Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00'de, Bozcaada'dan da saat 07.00 ve 10.00'daki seferlerin yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA