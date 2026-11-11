GESTAŞ Geyikli-Bozcaada hattında hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti

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Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli- Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00'de, Bozcaada'dan da saat 07.00 ve 10.00'daki seferlerin yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA