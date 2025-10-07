Gerze Kaymakamı Büyüker, TOBB İlkokulunu Ziyaret Etti
Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, Karlı köyündeki TOBB İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi, sınıfları gezdi ve öğrencilere hediyeler dağıttı. Büyüker, çocukların en iyi eğitim şartlarına kavuşmaları için devletin imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.
Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, Karlı köyündeki TOBB İlkokulunu ziyaret etti.
Okulun genel durumu hakkında bilgi alan Büyüker, öğretmenlerle bir araya geldi, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Büyüker, miniklerin sevincine ortak oldu.
Büyüker, çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.
