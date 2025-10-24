Gerze'de Sonbahar Renkleri Doğaseverleri Bekliyor

Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanlarda sonbahar renkleri kendini göstermeye başladı.

Özellikle Güzelyurt köyü mevkisinde yer alan yoğun gürgen, kayın ve köknar ağaçlarının bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

Renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler için göz alıcı deneyim sunuyor.

Bölgedeki sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi