Gerze'de Sonbahar Renkleri Doğaseverleri Bekliyor
Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanlarda sonbahar renkleri kendini göstermeye başladı. Özellikle Güzelyurt köyü mevkisinde, yeşilin farklı tonlarının sarı ve turuncuya dönüştüğü manzaralar doğaseverler için göz alıcı bir deneyim sunuyor.
Özellikle Güzelyurt köyü mevkisinde yer alan yoğun gürgen, kayın ve köknar ağaçlarının bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.
Renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler için göz alıcı deneyim sunuyor.
Bölgedeki sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel