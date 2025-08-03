Gerze'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

Gerze'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Sinop'un Gerze ilçesinde Kızılcalı köyünde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Sinop'un Gerze ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Kızılcalı köyünde bir müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gerze Belediyesi ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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