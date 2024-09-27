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Gerze'de Mevlid-i Nebi Haftası İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Gerze'de Mevlid-i Nebi Haftası İçin Hayır Çarşısı Açıldı
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Sinop'un Gerze ilçesi, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Zeytinlik Parkı'nda bir hayır çarşısı açtı. Elde edilen gelir, Kur'an kurslarında eğitim gören hafızlar ve öğrencilere aktarılacak.

Sinop'un Gerze ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolasıyla "Hayır Çarşısı" açıldı.

İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Gerze Şubesi tarafından Zeytinlik Parkı'nda açılan çarşıda,satışı yapılan ürünlerin geliri, Kur'an kurslarında eğitim gören hafızlar ve öğrencilere harcanacak.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür yardımseverlik örneklerinin artarak devam etmesini arzu ettiklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Arabacı, "Müftülüğümüz Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle çocuklarımıza yararlı olması açısından böyle bir Hayır Çarşısı kurdu. Geçen yıl da aynı haftada böyle anlamlı bir çalışma yapmışlardı. Emeği geçen, hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ise hayır çarşısının bereketli olmasını temenni ederek, "Hayır Çarşımız gerçekten hayırlı bir iş için kurulmuş. Çocuklarımız için eğitim için kuruldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel

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