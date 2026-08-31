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Gerze'de Geleneksel Karakucak Güreşleri

Gerze'de Geleneksel Karakucak Güreşleri
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Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen geleneksel karakucak güreşlerinde Rıza Yıldırım başpehlivan oldu. Katılımcılara keşkek, sırık kebabı ve döner ikram edildi; Vali, milletvekili ve belediye başkanları da organizasyonda yer aldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde Geleneksel Karakucak Güreşleri düzenlendi.

Abdaloğlu köyünde gerçekleştirilen organizasyona, farklı boy ve kilolarda çok sayıda güreşçi katıldı.

Pehlivanların derece elde etmek için mücadele ettiği organizasyonda katılımcılara keşkek, sırık kebabı ve döner ikram edildi.

Yapılan müsabakaların ardından Rıza Yıldırım rakiplerini yenerek başpehlivan oldu.

Organizasyona, Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Yıldız Büyüker, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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