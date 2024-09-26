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Gerze'de 3. Cittaslow Sunday Sokak Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Gerze'de 3. Cittaslow Sunday Sokak Şenliği Coşkuyla Kutlandı
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Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen 3. Cittaslow Sunday Sokak Şenliği, yerel lezzetler ve el sanatları ile katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Gerze'nin Cittaslow ağına katılmasının önemini vurguladı.

Sinop'un Gerze ilçesinde 3. Cittaslow Sunday Sokak Şenliği düzenlendi.

Sahil Caddesi üzerinde gerçekleştirilen şenlikte, ilçeye özgü yiyecek ve içecekler ile hobi atölyelerinde üretilen el yapımı tekne maketlerin tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, Cittaslow'un 33 ülkeden 301 belediyeyi kapsayan bir ağ olduğunu söyledi.

Sakin şehir Gerze'nin de Cittaslow ağına dahil bir ilçe olduğunu anımsatan Belovacıklı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en mutlu ilinin, en mutlu ilçesi Gerze, Cittaslow ünvanını 2017 yılında elde etmiştir. İlçemiz bu başarısını canla başla sahip çıktığı doğasına, her biri göz nuru olan el sanatlarına, tadı damağınızdan hiç gitmeyecek yöresel yemeklerine ve sıcacık insanlarına borçlu. Yöresel lezzetler, el sanatları ve kültürel etkinliklere tanıklık edeceğiniz şenliğimize katılımınız ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederim."

Şenliğe, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı'nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel

Osman Belovacıklı Kültür Sanat Gastronomi Güncel Yaşam Gerze sinop

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