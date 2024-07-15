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Gerze Kaymakamı Deniz Arabacı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Uğur Çolak ve ailesini ziyaret etti

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Gerze Kaymakamı Deniz Arabacı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan özel hareket polisi Uğur Çolak ve ailesini ziyaret etti.

Gerze Kaymakamı Deniz Arabacı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan özel hareket polisi Uğur Çolak ve ailesini ziyaret etti.

Arabacı, ülke olarak tüm şehit ve gazilere minnettar olduklarını söyledi.

Devlet olarak her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanlarında olacaklarını vurgulayan Arabacı, "Milletimiz ve devletimiz şehitlerimize, gazilerimize ve kıymetli ailelerine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimize ve bütün gazilerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Gerze Cumhuriyet Savcısı Serhat Ulu, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, Gerze Müftüsü Mustafa Aktaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman da bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Uğur Çolak 15 Temmuz Gerze Güncel Haberler

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