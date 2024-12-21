Germencik'te Merdiven Altı 410 Kilogram Çiğ Köfte Ele Geçirildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan bir operasyonda, panelvan aracında merdiven altı üretilen 410 kilogram çiğ köfte ele geçirildi. Sürücüye ise 225 bin lira idari para cezası uygulandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir panelvanda merdiven altı üretilen 410 kilogram çiğ köfte ele geçirildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik'te şüpheli bir panelvanı durdurdu.
Araçta yapılan aramada merdiven altı üretilen 410 kilogram çiğ köfte ele geçirildi.
Üründen alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Sürücüye 225 bin lira idari para cezası uygulandı.