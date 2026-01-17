Jeotermal firmaya ait boru hattında buhar sızıntısı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, jeotermal bir firmaya ait boru hattında meydana gelen buhar sızıntısı nedeniyle ekipler çalışma başlattı.

Çamköy–Bozköy yolu kenarından geçen jeotermal firmaya ait boru hattından henüz belirlenemeyen bir nedenle buhar sızıntısı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sızıntı nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Çamköy–Bozköy yolu ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, jandarma ekiplerinin kontrolünde alternatif güzergahlara yönlendirildi. Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ile Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin sızıntının giderilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.