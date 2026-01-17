Haberler

Jeotermal firmaya ait boru hattında buhar sızıntısı

Jeotermal firmaya ait boru hattında buhar sızıntısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde, jeotermal bir firmanın boru hattında meydana gelen buhar sızıntısı nedeniyle güvenlik önlemleri alındı ve araç trafiği alternatif güzergahlara yönlendirildi. Olayla ilgili ekipler çalışmalarına devam ediyor.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, jeotermal bir firmaya ait boru hattında meydana gelen buhar sızıntısı nedeniyle ekipler çalışma başlattı.

Çamköy–Bozköy yolu kenarından geçen jeotermal firmaya ait boru hattından henüz belirlenemeyen bir nedenle buhar sızıntısı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sızıntı nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Çamköy–Bozköy yolu ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, jandarma ekiplerinin kontrolünde alternatif güzergahlara yönlendirildi. Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ile Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin sızıntının giderilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak

Trafikte dehşet anları! Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya dayak
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

Vahşice katledilen Atlas'ın son sözleri bu olmuş
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak

Trafikte dehşet anları! Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya dayak
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor