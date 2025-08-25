Germencik'te İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan baskında detektör ve tarihi sikke ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından kazı yapılan bölgeye gerçekleştirilen baskında izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Aramada detektör ve kabartmalı sikke ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
