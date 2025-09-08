Germencik'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Neşetiye İlkokulu'nda devam etti.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, törende velilerin eğitim öğretim sürecine katkısına değinerek, gençleri güzel bir geleceğe hazırlamak için iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi de ilçede 38 kurumda 7 bin 400 öğrencinin ders başı yaptığını belirtti.

Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin de katıldığı programda okul bahçesine çam fidanları dikildi.