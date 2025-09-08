Haberler

Germencik'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı

Germencik'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı
Aydın'ın Germencik ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve Germencik Kaymakamı Sultan Doğru konuşmalar yaptı. 38 kurumda 7 bin 400 öğrencinin ders başı yaptığı belirtildi. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı ve okul bahçesine çam fidanları dikilmesiyle sona erdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Neşetiye İlkokulu'nda devam etti.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, törende velilerin eğitim öğretim sürecine katkısına değinerek, gençleri güzel bir geleceğe hazırlamak için iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi de ilçede 38 kurumda 7 bin 400 öğrencinin ders başı yaptığını belirtti.

Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin de katıldığı programda okul bahçesine çam fidanları dikildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
