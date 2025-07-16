Germencik'te 15 Temmuz Törenleri Düzenlendi
Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüdü, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikleri gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende Kaymakam Sultan Doğru ve Belediye Başkan Vekili Onur Kocabaş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydandan Ali Şanlı Parkı'na kadar yürüdü.
Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilahiler okundu.
Kaymakam Doğru burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini anımsattı.
Program, sela okunmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel