Haberler

Germencik Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde, belediyeye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam etmekte.

Aydın'da Germencik Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyeye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda polis ekiplerince önceki Fen İşleri Müdürü A.A, aynı birimde çalışanlar S.A. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Kamu yararı gözetilerek alınan kararlar"

Öte yandan, Germencik Belediyesinden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Mesudiye Mahallesinde doğal gaz altyapı çalışmasının ardından yolun bozulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fen İşleri Müdürlüğümüzce acil müdahale kararı alınmıştır. Yapılan teknik değerlendirmelerde normal ihale sürecinin en az iki ay süreceği, bu süre boyunca kamu güvenliği ve ulaşım açısından mağduriyetin büyüyeceği öngörülerek acil bir eylem planı oluşturulmuştur. Kamu yararı gözetilerek, vatandaşlarımızın can güvenliği ve ulaşım hakkı çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından doğrudan temin yöntemiyle yol kısa sürede yapılarak yeniden ulaşıma açılmıştır. Yargı sürecine olan saygımız tamdır. Ancak kamu yararı gözetilerek alınan kararların, tüm yönleriyle ve dönemin olağanüstü şartları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası ilk hamle! Özel'e yakın isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler

Bunlar nasıl çocuk! Kediyi bıçaklayıp esnafı tehdit ettiler