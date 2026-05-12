Aydın Germencik Belediyesi'ne operasyon: 3 gözaltı

AYDIN'ın Germencik Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Park ve Bahçeler Müdürü Ali A. ile 2 personel, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından gözaltına alındı.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Germencik Belediyesi'ne yönelik inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, belediyenin eski Fen İşleri Müdürü, yeni Park ve Bahçeler Müdürü Ali A. ve Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli S.A. ve M.K., 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı