Geri Dönüşüm Malzemeleriyle Tasarlanan Giysiler Sergilendi

KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin geri dönüşüm malzemeleriyle tasarladıkları giysilerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü.

KAÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan 'Deneysel Giysi Tasarımı Sergisi', Güzel Sanatlar MYO Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. KAÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Şöhret Sel koordinesinde Hatun Handan Tepedüzü, Sema Altun, Songül Gündoğdu, Ayşenur Kurun, Rozerin Çelebi, Hicaz Erdoğdu, Zelal Anci, Hayrunisa Çakır, Dılajin Atayılmaz, Felek Gürses, Özlem Sürmeli, Hasret Demir, Berivan Umar, Raile Göydemir, Arzu Sönük ve Ruken Altun çevre farkındalığını artırmak için hazırladıkları modelleri sergiledi. Plastik şişelerden metal parçalara, kağıt dokulardan tekstil atıklarına kadar birçok geri dönüşüm materyalinin kullanıldığı tasarımlar, sürdürülebilir moda anlayışını sanatla bir araya getirdi. Öğrencilerin farklı tekniklerle hazırladığı deneysel giysiler, hem estetik duruşu hem de çevre bilincine vurgu yapmasıyla dikkat çekti.

Öğretim görevlisi Şöhret Sel, öğrencileriyle geri dönüşebilir malzemelerle üretim yaptıklarını anlatarak, "1'inci sınıf öğrencilerimizle 'Deneysel Giysi Tasarımı' dersimizde, geri dönüşüm konusunda kolay ulaşılabilir malzemeler kullanarak modeller oluşturduk. Önce temel beden yapımını öğrettim, ardından öğrenciler kendi modellerini ve malzemelerini belirledi. Amacımız geri dönüşülebilirlik ve sürdürülebilirlik kapsamında ürünler ortaya koymaktı" diye konuştu.

250 KAPAKLA ELBİSE TASARLADI

Kaldığı yurtta arkadaşlarının çöpe atacağı pet şişelerin kapaklarını kullanarak tasarım yapan Hicaz Erdoğdu, "Arkadaşlarımın topladığı yaklaşık 250 pet şişe kapağını silikonla elbiseme tek tek yapıştırdım. Bu ürünlerle sadece modanın değil, geri dönüşümün de bir sanat olduğunu göstermek istedik" dedi.

Çöp poşeti ve alüminyum folyoyla model hazırlayan Hayrunisa Çakar ise şunları söyledi:

"Geri dönüşüm deyince aklıma ilk olarak çöp poşeti geldi. Elimdeki çöp poşeti ve folyoyu kullanarak kumaş oluşturup üzerine çiçek süslemeleri yaptım. Önce beden kalıbını oluşturduktan sonra alüminyum folyo ile üstünü kaplayıp çöp poşetinden pile deseni verdim. Üstüne de özel günlerde verilen çiçekler olur, güller olur, onlar çöpe gitmemesi için üstüne de gül detaylarından süslemeler yaptım."

'TURŞU BİDONU KULLANDIM'

Topkapı Sarayı belgeselinden ilham aldığını söyleyen Hatun Handan Tepedüzü, "Osmanlı askerlerindeki zırhlı kıyafetleri görünce zincir detaylı bir model yapmak istedim. Zincirleri birleştirmek için turşu bidonunun şeffaf kısımlarını kullandım. Turşu bidonunun bombeli kısmından üst büst yeri, orta kısmından kemer kısmını, geri kalan kısımlardan da kareler oluşturup etek kısmını tasarladım. Bunu da zincirlerle bağlayarak elbisemi tasarladım" ifadelerini kullandı. Atık folyo ile tasarım yapan Ayşenur Kurun da kargolarda kullanılan balonlu poşetleri ve kulak çubuklarıyla çalışan Rozerin Çelebi de hazırladıkları modellerin tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden oluştuğunu belirtti. Sürdürülebilir moda anlayışıyla hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergi, öğrencilerin yaratıcılığı ve çevre farkındalığına katkısı ile beğeni topladı.