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İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, alevlerin büyümesiyle birlikte yan tarafta bulunan diğer tesise de sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

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Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ekipleri seferber etti.

YANGIN BAŞKA TESİSE DAHA SIÇRADI

Yangın büyüyerek yan tarafta bulunan bir başka tesise daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

KONTROL ALTINA ALINDI

5 bin metrekarelik alanda, plastik ve kağıt malzemelerinin bulunduğu fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangından etkilenen bölgelerde soğutma çalışmalarında devam ediyor.

İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

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