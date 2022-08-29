Kocaeli gündem haberi... Kartepe'de geri dönüşüm tesisi yangını; 3 işçi dumandan etkilendi Güncel Haberler Kocaeli gündem haberi: KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 çalışana, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinin depolama alanında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine tesise çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Yangına müdahalede bulunan 3 fabrika çalışanı ise dumandan etkilendi. Ambulansta sağlık görevlilerince çalışanlara oksijen tedavisi uygulandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz İtfaiye Güncel Haberler

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