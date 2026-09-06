Gerede'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Demirciler Mahallesi Hacı Emin Efendi Caddesi'nde seyreden Y.A. idaresindeki 14 AEB 182 plakalı motosiklet ile İ.E.A. yönetimindeki 06 CPP 951 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırldı.
Kaynak: AA