Gerede'de Minibüs İneğe Çarptı: 4 Yaralı
Bolu'nun Gerede ilçesinde, D-100 kara yolunda seyreden minibüs, yolda yürüyen bir ineğe çarptı. Kazada minibüsteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çarpılan inek hayatını kaybetti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde ineğe çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda seyreden 14 AAS 365 plakalı minibüs, Ibrıcak köyü mevkisinde yolda yürüyen ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki G.G, F.Z.Ö, B.Ö. ve İ.Ş. yaralandı. Minibüsün çarptığı inek ise öldü.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.