Gerede'de Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde Dayıoğlu ve Yenimahalle Mahallesi'ndeki 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Dayıoğlu ve Yenimahalle Mahallesi'ndeki 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen zanlı H.M, Orta Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yaptığı sırada yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.