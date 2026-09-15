Gerede'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
D-750 kara yolunda seyreden M.Ç. (30) idaresindeki 34 EGY 393 plakalı hafif ticari araç, Yünlü Yaylaları mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA