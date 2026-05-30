Haberler

Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm istediler

Gerede Çayı'ndaki kirliliğe çözüm istediler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesinde, sanayi atıkları nedeniyle 10 yılı aşkın süredir kirlenen Gerede Çayı'nda balık ve hayvan ölümleri artarken, bölge halkı koku ve kirliliğe karşı yetkililerden çözüm talep etti.

BOLU'nun Gerede ilçesinde yaşayanlar, Gerede Çayı'nda 10 yılı aşkın süredir kirlilik yaşandığını belirterek, kirlilik ve kokuya karşı yetkililerden çözüm bulmalarını istedi.

Gerede'de yaşayanlar, ilçedeki Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel ve sanayi atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi nedeniyle 10 yılı aşkın süredir kirlilik yaşandığını söyledi. Çayda balık ve hayvan ölümlerinin arttığını, Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya neden olduğunu öne süren bölge halkı, fabrikalardan kimyasal atıklara defalarca ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşip Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemediğini ifade etti. Bölgede yaşayanlar oluşan kirli su ve kokunun, yaşam koşullarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

'BU SUYU İÇERDİK'

Gerede Çayı'nın geçtiği köylerde yaşayanlar, Çağış köyünde bir araya gelip kirliliğe dikkat çekti. Bölge halkı, ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla yetkililerden kirliliğe karşı çözüm bulunmasını istedi. Çocukluğunda çayın temiz olduğunu belirten, Örencik köyünden Nazif Aktaş (67), "Annem çamaşır yıkamaya gelirdi. Biz bu suyu içerdik, ekinlerimizi bu suyla sulardık. Şimdi balığı bırakın, kurbağa bile yaşamıyor. Hayvanlarımız ölüyor, tarım ölüyor, bizleri öldürüyor. Sabah ezanına kalkıyorum, kokudan duramıyorum. Köyde durma şansımız yok, bu koku bizi mahvediyor" ifadelerini kullandı.

'İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Örencik köyünden Meryem Dayı ise şunları söyledi:

"Biz insan değil miyiz? Bütün köylü hasta oluyoruz. Komşularımız, ben, herkes astım hastası. Doktora gidiyoruz, 'enfeksiyon' diyor. Biz bu çayın temiz akmasını istiyoruz. Biz fabrikalar para kazanmasın demiyoruz ama pisliğini, zehrini bize akıtmasınlar. Biz de insanız. İnsanca yaşamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Derhal kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun

7 km uzaklıktan Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Derhal" deyip çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
'Kocamla ilişkin var' dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

İstanbul’un ortasında kanlı infaz: Kız meselesi yüzünden 12 kurşunla öldürüldü

İstanbul’da gece yarısı kanlı hesaplaşma! 12 kurşunla öldürüldü
Icardi, Galatasaray yönetimini çıldırttı

Yönetimi çıldırttı, kalması mucize olur
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın