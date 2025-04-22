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Gercüş'te Traktörsüz Tarım Geleneği: Tarlalar Atlarla Sürülüyor

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Batman'ın Gercüş ilçesindeki Gönüllü köyünde engebeli araziler nedeniyle traktör kullanılamıyor. Köylüler, tarlalarını atlarla sürerek tarım faaliyetlerini sürdürüyorlar. Geleneksel yöntemlerle çalışan çiftçiler, oldukça zahmetli bir süreçle mahsullerini yetiştiriyorlar.

Traktörün girmediği tarlalar atla sürülüyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde arazilerin engebeli oluşundan dolayı traktörlerin girmediği tarla ve bağlar atlarla sürülüyor. Atların girmediği yerler ise çapa ile düzeltiliyor.

Dedelerinden kalma geleneğini sürdüren köy sakinlerinden Salih Kavak, at ve katır gibi hayvanlarla çift sürerek tarlayı işlediklerini söyledi. Kavak, bu işin çok zahmetli ve zor olduğunu ancak tarlaları sürmek için başka şanslarının olmadığını dile getirerek, "Gördüğünüz gibi traktörlerin girmediği yerleri atla sürüyoruz. Atların girmediği yerleri ise kendimiz çapalarla yapıyoruz. Çok zahmetli bir iş bundan dolayı çok yoruluyoruz. Mecbur kaldığımızdan dolayı yapmak zorundayız" dedi.

Köylüler traktörlerin girmediği arazide atlarla sürdükleri tarlalarına tohumlarını da atarak ekinlerini ekiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Güncel
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