Batman'da Sağanak Yağış Sonucu Ev Çöktü
Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin bir bölümü çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgeye sevk edilen ekipler, temizlik çalışmalarına başladı.
Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evin bir bölümü, yağışın etkisiyle çöktü. Ev sahibinin şehir dışında olması nedeniyle olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Çökmenin etkisiyle kaya parçaları ve toprak yığını sokağa düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sokağın temizlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı