Gercüş'te Öğrenci Servislerine Denetim Yapıldı

Güncelleme:
Batman'ın Gercüş ilçesinde, öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, servis araçlarının evrak, ruhsat ve güvenlik standartlarını kontrol etti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, köylerden ilçe merkezindeki okullara öğrenci taşıyan servis araçları kontrol edildi.

Denetimlerde, servis araçlarının taşıma kapasitesi, evrak ve ruhsat uygunluğu, sürücü belgeleri ile emniyet kemeri kullanımı gibi konular incelendi.

Öğrencilerin okullarına huzur ve güven içinde ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
