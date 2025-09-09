Gercüş'te Öğrenci Servislerine Denetim Yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, köylerden ilçe merkezindeki okullara öğrenci taşıyan servis araçları kontrol edildi.

Denetimlerde, servis araçlarının taşıma kapasitesi, evrak ve ruhsat uygunluğu, sürücü belgeleri ile emniyet kemeri kullanımı gibi konular incelendi.

Öğrencilerin okullarına huzur ve güven içinde ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği belirtildi.