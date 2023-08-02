Gercüş'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İlçenin Akyar köyü mevkisinde Sinan S'nin (24) kullandığı 73 AAY 420 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel