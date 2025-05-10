Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası

Gercüş'te bilim bilim fuarı gerçekleştirildi

Gercüş'te bilim bilim fuarı gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gercüş'te bilim bilim fuarı gerçekleştirildi Batman'ın Gercüş ilçesinde Ziya Gökalp Ortaokulu ve Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ortaklaşa bilim fuarı düzenlendi.

- Gercüş'te bilim bilim fuarı gerçekleştirildi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Ziya Gökalp Ortaokulu ve Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ortaklaşa bilim fuarı düzenlendi.

Düzenlenen fuarda öğrenciler projelerini sergiledi. Ziya Gökalp Ortaokulu salonunda TÜBİTAK 4006 bilim fuarları destekleme programı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan bilim fuarı açılışı gerçekleştirildi. Bilim fuarı açılışına Gercüş Milli Eğitim Müdürü Ümit Dursun, okul yönetimi, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve proje temelli öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan fuarda, etkinlik boyunca öğrenciler projelerini tanıtarak ziyaretçilere bilgi verdi.

Atık malzemeden süpürge yaptılar

Öğrenciler atık malzemeden sürdürülebilir temiz bir çevre için süpürge ve temizleme robotu yaparak projelerini ziyaretçilere tanıttı. Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi fen bilimleri öğretmeni Ceydanur Sönmez, "406 TÜBİTAK bilim fuarı ortaokul öğrencilerinin yaptığı çalışmalarla sunumlar ve sergiler gerçekleşiyor. İki okul birleşerek yaptık bu projeyi Ziya Gökalp Ortaokul ile Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 17 öğrencimiz 17 projede görev aldı. Akıllı nefesim diye bir solunum cihazı yaptık, kastik şekilleri öğreniyorum, Peygamberimizin hayatını siyer tabu haklarını öğreniyorum çalışmasını yaptık. Atıktan süpürge çalışmalarımız oldu. Gercüş ilçemizi daha iyi tanımak amacı ile burada yetişen sebze ve meyveleri tanıtan bir çalışmamız oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Güncel
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta karşılıklı gol pozisyonları! Tempo inanılmaz
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü

Hazin son! Süper Lig'in köklü çınarı 2. Lig'e düştü
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.