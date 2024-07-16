Gercüş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gercüş Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Muhammet Öztaş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde milletin, istiklal ve istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikildiğini belirtti.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi, ardından ilahiler seslendirildi, şiirler okundu.

Programa, ilçe protokolü, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.