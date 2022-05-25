Georgia eyaleti seçimleri - Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp - Haberler

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Georgia eyaleti seçimleri - Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp

AA - Nathan Posner - Güncel
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde düzenlenen eyalet ön seçimlerinde ipi göğüsleyerek tekrar adaylık hakkı kazanan Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp, Atlanta kentindeki College Football Hall of Fame'de düzenlenen etkinlikte zafer konuşması gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde düzenlenen eyalet ön seçimlerinde ipi göğüsleyerek tekrar adaylık hakkı kazanan Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp, Atlanta kentindeki College Football Hall of Fame'de düzenlenen etkinlikte zafer konuşması gerçekleştirdi. Zafer coşkusunu ailesi ve seçmenleriyle paylaşan Vali Kemp'i sahneye kızı Amy Porter Kemp, davet etti.

AA / Nathan Posner - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Atlanta, Güncel, Haberler

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