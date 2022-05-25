Georgia eyaleti seçimleri - Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp - Haberler

Georgia eyaleti seçimleri - Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp
AA - Nathan Posner - Güncel
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde düzenlenen eyalet ön seçimlerinde ipi göğüsleyerek tekrar adaylık hakkı kazanan Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp, Atlanta kentindeki College Football Hall of Fame'de düzenlenen etkinlikte zafer konuşması gerçekleştirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde düzenlenen eyalet ön seçimlerinde ipi göğüsleyerek tekrar adaylık hakkı kazanan Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp, Atlanta kentindeki College Football Hall of Fame'de düzenlenen etkinlikte zafer konuşması gerçekleştirdi. Zafer coşkusunu ailesi ve seçmenleriyle paylaşan Vali Kemp'i sahneye kızı Amy Porter Kemp, davet etti.
AA / Nathan Posner - Güncel