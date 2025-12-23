Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ile Genelkurmay Başkanlığı'nda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad'ı Genelkurmay Başkanlığı'ndaki resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından El Haddad, "Merhaba asker" diyerek askerleri selamladı. Törenin ardından ikili görüşmeye geçildi.

Bayraktaroğlu'nun Genelkurmay Başkanlığı görevine geldikten sonra El Haddad ile yaptığı ilk görüşme özelliğini taşıyan görüşme, Libya'da konuşlu TSK unsurlarının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilmesinin ardından yapıldı.