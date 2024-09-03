Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu ile makamında bir araya geldi.

Kabulde, Orgeneral Kadıoğlu da yer aldı.