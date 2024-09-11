Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, Özel Kuvvetler Komutanlığında düzenlenen 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne katılarak, denetlemelerde bulundu.