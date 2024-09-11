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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne katıldı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne katılarak denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, Özel Kuvvetler Komutanlığında düzenlenen 2024-2025 Faaliyet Yılı ve Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Açılış Töreni'ne katılarak, denetlemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Metin Gürak Orgeneral Güvenlik Politika Savunma Güncel

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