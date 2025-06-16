Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
Orgeneral Gürak, İtalya'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Portolano'yu Türkiye'de resmi törenle karşıladı. İki lider, milli marşların ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Portolano'yu Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Portolano, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Orgeneral Portolano???????, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel