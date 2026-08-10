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Türk ve Somali Genelkurmay Başkanları Ankara'da Görüştü

Türk ve Somali Genelkurmay Başkanları Ankara'da Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ???????ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ???????ile bir araya geldi.

Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Mohamud'u Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Mohamud, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve Tuğgeneral Mohamud,? daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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