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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Malatya'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Bayraktaroğlu, Genelkurmay'ın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "12 Kasım 2026 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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