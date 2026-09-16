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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ziyaret

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki kuvvet komutanları ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki kuvvet komutanları ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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