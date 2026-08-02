Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, KKTC'de Toplumsal Direniş Bayramı resepsiyonuna katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bayraktaroğlu ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de resepsiyonda yer aldı.

Kaynak: AA