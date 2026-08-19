Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Nijerli mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Bu temas, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirme ve bölgesel güvenlik meselelerinde ortak değerlendirmelerde bulunma açısından önem taşıyor.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı