TSK ve ABD Genelkurmay Başkanları Telefonda Görüştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefonda görüştü.

TSK'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA