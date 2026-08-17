Haberler

Genelkurmay Başkanları Ankara'da Görüştü

Genelkurmay Başkanları Ankara'da Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir el-Atta ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir el-Atta ile bir araya geldi.

Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden el-Atta'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Törende, iki ülkenin milli marşları çalınmasının ardından el-Atta, Onur Kıtası'nı selamladı.

Bayraktaroğlu ve el-Atta daha sonra basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Yüzüğü taktı! Uzak Şehir'in Kadir'inin sır gibi sakladığı sevgilisi

Yüzüğü taktı! Uzak Şehir'in Kadir'inin sır gibi sakladığı sevgilisi
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

Mourinho ile Arda arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış

5. kattan atılan kadınla ilgili korkunç gerçek
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar