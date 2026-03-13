Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu İtalyan mevkidaşı Portolano ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile telefon görüşmesi yaptı.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı."
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut