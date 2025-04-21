Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kosova Genelkurmay Başkanı Jashari ile Görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosova Genelkurmay Başkanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi resmi bir törenle karşıladı ve ikili görüşme gerçekleştirdi.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosova Genelkurmay Başkanı Korgeneral Bashkim Jashari ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosova Genelkurmay Başkanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Bashkim Jashari ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel