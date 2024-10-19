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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, İtalya'da Resmi Ziyarette Bulundu

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, İtalya'da Resmi Ziyarette Bulundu
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Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya'da mevkidaşı Orgeneral Luciano Portolano ile görüşmelerde bulundu ve askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalyan mevkidaşı Luciano Portolano'yu ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi ziyaret kapsamında İtalya'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano??????? tarafından askeri törenle karşılanmış, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş ve İtalya Müşterek Harekat Komutanlığında incelemelerde bulunmuştur."

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

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