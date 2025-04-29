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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Güney Kore'de Resmi Ziyarette Bulundu

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Güney Kore'de Resmi Ziyarette Bulundu
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Orgeneral Metin Gürak, Güney Kore'de resmi ziyaret gerçekleştirerek askeri törenle karşılandı, görüşmelerde bulundu ve çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında gittiği Güney Kore'de bazı ziyaretlerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi ziyaret kapsamında Seul'de bulunan Orgeneral Gürak, Güney Kore Genelkurmay Başkanı Oramiral Kim Myung-soo tarafından askeri törenle karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Güney Kore Ulusal Mezarlığı Anıtı'na çelenk koyan Gürak, Savunma Bakanı Vekili Kim Seon-ho tarafından kabul edildi.

Gürak, Army Tiger Tugayı'nda incelemelerde bulunmasının ardından, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer'i ve Güney Kore Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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