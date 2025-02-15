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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ASELSAN'ı Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ASELSAN'ı Ziyaret Etti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'u ziyaret ederek Gölbaşı yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'u ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gürak'ın, ASELSAN Genel Müdürü Akyol'u ziyaret ettiği ve Gölbaşı yerleşkesinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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