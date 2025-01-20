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Genelkurmay Başkanı Gürak, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Al Rahbi'yi Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Gürak, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Al Rahbi'yi Kabul Etti
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Orgeneral Metin Gürak, Ankara'da Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi'yi kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi'yi kabul etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Saif Bin Nasser Al Rahbi'yi kabul etmiştir. Kabulde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer almıştır."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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