Genelkurmay Başkanı Gürak, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı İslamzade'yi Kabul Etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade'yi Ankara'da kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade'yi kabul etti.
TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İslamzade ile makamında bir araya geldi.
Kabulde, Orgeneral Kadıoğlu da yer aldı.
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