Genelkurmay Başkanı Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığını Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığını Ziyaret Etti
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Erzincan'daki 3'üncü Ordu Komutanlığını ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile birlikte Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

