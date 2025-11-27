Genelkurmay Başkanı Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığını Ziyaret Etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile birlikte Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel